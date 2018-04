Coreia do Norte anuncia suspensão de testes nucleares e lançamentos de mísseis

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir de hoje (já sábado, 21 de abril, na Coreia do Norte).

O país disse estar a mudar o foco da sua política nacional e concentrado em melhorar a sua economia.

O anúncio acontece dias antes de o líder norte-coreano Kim Jong-un se encontrar com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in numa localidade fronteiriça para uma rara cimeira entre os dois países que tem por objetivo resolver a disputa nuclear com Pyongyang.

A decisão da Coreia do Norte foi tomada numa reunião do Comité Central do partido no poder, que acordou discutir "um novo período" de políticas no país.



Lusa