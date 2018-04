Tiroteio em restaurante nos EUA faz 4 mortos e 4 feridos

Don Aaron, porta-voz da polícia, precisou que três pessoas morreram no local e uma outra faleceu no hospital, enquanto outras duas receberam tratamento. Do hospital veio a informação de que os dois feridos estão em estado crítico, mas um encontra-se estável.

Segundo a polícia, o atirador atirou sobre duas pessoas no parque de estacionamento e continuou a disparar dentro do restaurante, onde um cliente agarrou a espingarda e a atirou para o balcão.

"Sem dúvida que ele [o cliente] salvou muitas vidas ao desviar a arma e atirá-la pelo balcão, fazendo o homem sair do local", considerou o porta-voz da força policial, apelidando o cliente de "herói".

O atirador usava apenas um casaco verde, que despiu depois de sair do restaurante, uma casa de 'waffles' (doces de massa).

Com base em vários testemunhos, a polícia informou que o homem vive num complexo de apartamentos na zona do tiroteio.

Seis horas depois do incidente, a polícia ainda procurava o atacante.

Com Lusa