Clube de striptease aceita substituir cartaz à beira de autoestrada nos EUA

O caso do cartaz do Electric Blue Cafe, em Tolland, que representa duas bailarinas seminuas a dançar foi relatado, pela primeira vez, pelo Journal Inquirer of Manchester, depois de ter sido colocado na Interstate 84 há algumas semanas.

O presidente da câmara local, Steven Werbner, afirmou que vários residentes e passageiros se queixaram e pediu ao proprietário do bar, Ken Denning, para o trocar, embora se tenha mostrado ciente de que a Primeira Emenda da Constituição norte-americana (que protege a liberdade de expressão) pudesse ser invocada pelo clube para recusar retirar o cartaz.

No entanto, Denning aceitou fazê-lo para preservar o seu "bom relacionamento com a cidade".

O outdoor deve demorar cerca de um mês a ser substituído, acrescentou.

Lusa