Pelo menos 36 mortos em acidente rodoviário na Coreia do Norte

A televisão estatal chinesa CCTV transmitiu imagens de destroços de um autocarro sob uma chuva ligeira, veículos de socorro no local e feridos a serem tratados num hospital, mas não especificou a origem das imagens.

Diplomatas chineses contactados pela agência noticiosa Associated Press (AP) em Pyongyang não adiantaram o número de vítimas e disseram que iriam divulgar uma declaração mais tarde.

A China e a Coreia do Norte partilham uma longa fronteira e Pequim é o maior parceiro comercial de Pyongyang.

Os turistas chineses são o maior grupo de visitantes do isolado país, principalmente com deslocações a locais relacionados com a intervenção militar chinesa na Guerra da Coreia (1950-53).

Com Lusa