Youtuber espanhol arrisca-se a 2 anos de prisão por dar bolachas recheadas com pasta de dentes a sem-abrigo

O jovem foi chamado a prestar declarações ao juiz. Ficou impedido de se ausentar do país e saiu em liberdade mediante uma caução de 2.000 euros, valor que lucrou com as visualizações no YouTube. Kanghua Ren pode agora enfrentar uma pena de prisão até dois anos.

Esta não é a primeira vez que este youtuber se envolve em polémicas. Há cerca de um ano esteve envolvido num caso de maus tratos de animais. Na altura, a justiça espanhola declarou-o inocente.

ReSet é o nome do canal de um youtuber espanhol de 20 anos de origem chinesa. Faz vídeos para esta plataforma online há cerca de dois anos com algumas partidas e tem mais de um milhão de seguidores.