A história do bebé que continua a lutar pela vida depois do tribunal ter desligado as máquinas

Quem é Alfie Evans?

Filho de Tom Evans e Kate James, Alfie é um menino britânico com quase 3 anos de idade. Segundo a BBC, nasceu em maio de 2016 e, desde dezembro do mesmo ano, está internado no Hospital Pediátrico de Alder Hey, em Liverpool.

Na altura, foi diagnosticado com uma doença cerebral degenerativa, que ainda não foi identificada pelos médicos, o que levou a criança a entrar num estado quase vegetativo há mais de um ano.

Os pais e o hospital a entraram então num conflito. Tom Evans e Kate James queriam levar Alfie para um hospital em Roma, para continuar o tratamento, mas a direção do hospital defendeu que a medida "não era o melhor" para a criança.

Alfies Army Official

O caso chegou aos tribunais

O caso chegou a tribunal às mãos do hospital pediátrico, responsável pelo tratamento da criança. A administração alegou que o "uso contínuo de auxílio para respirar não era o melhor para Alfie e que, dadas as circunstância, seria ilegal prosseguir com o tratamento".

Citado pela emissora britânica, o hospital defendeu que os exames mostravam "uma degradação muito grave do tecido cerebral" e que continuar o tratamento seria "desumano".

O caso foi assumido por um tribunal em Liverpool, que deu razão ao hospital e decidiu que os médicos podiam interromper o tratamento. Na decisão, o juiz acrescentou que a criança merecia "paz, calma e privacidade".

Os pais não aceitaram e recorreram da decisão a uma instância superior, o Tribunal de Recurso, que confirmou a decisão anterior. O casal apelou ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e ao Supremo Tribunal, mas a deliberação foi sempre a mesma.

Na sexta-feira, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo, na França, recusou rever o caso.



Peter Byrne

A ajuda de outros hospitais

Os pais do menino queriam transferir o filho para Roma, com o objetivo do bebé receber tratamento no hospital pediátrico Gesù, gerido pelo Vaticano e que estava disposto a receber a criança.

O casal recebeu até a ajuda das autoridades italianas, que concederam a cidadania italiana na segunda-feira. Com a concessão da nacionalidade italiana, o Governo de Itália esperava que fosse permitida "a transferência imediata" do bebé para Roma.

O diretor do Hospital Pediátrico Bambino Gesù anunciou que um avião médico fornecido pelo Ministério da Defesa italiano estava pronto para descolar de Itália para buscar a criança.

O hospital Gaslini, em Génova, também disse que estava pronto para receber a criança.

O apelo do Papa

A 18 de abril, o pai de Alfie dirigiu-se ao Vaticano, onde encontrou o Papa Francisco e a quem fez um apelo para que "salvasse" a criança.

O líder da Igreja Católica defendeu na audiência geral a proteção da vida do bebé e manifestou na rede social Twitter "o desejo de todo o coração que faça tudo o que for necessário para se acompanhar compassivamente o pequeno Alfie" e que "todo o sofrimento dos seus pais seja ouvido".



E agora?

As máquinas de suporte à vida foram desligadas esta segunda-feira à noite. De acordo com a BBC, o pai de Alfie garante que o filho continua a respirar sem a ajuda dos aparelhos e defende que sejam ligados, novamente.

"Ele continua a esforçar-se, está a fazer o melhor que pode, mas ainda precisamos que receba ajuda na próxima hora", disse Tom Evans à frente do hospital onde está o filho.

Através das redes sociais, o homem deixou uma mensagem, acompanhada da fotografia do filho a dormir no seu colo. "Não importa o que aconteça, ele já provou que os médicos estão errados. Tão incrível que ele é. Tão lindo que ele é."

A decisão final

Os pais recorreram novamente ao tribunal, mas última tentativa da família em conseguir que os juízes deixassem levar a criança para Itália não resultou.

Esta terça-feira, o juiz britânico, encarregue pelo caso, decidiu que os país não podiam levar a criança para Roma e que esta medida seria "fútil e errada".

A agência Associated Press conta que, na audição, o juiz disse que a decisão "representa o capítulo final da vida deste extraordinário menino".