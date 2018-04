Atropelamento em Toronto que causou 10 mortos e 15 feridos foi um "ato deliberado".

O condutor da carrinha que subiu o passeio e causou as mortes atuou de maneira deliberada, afirmou o chefe de polícia Mark Saunders.Já o ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, afastou a possibilidade de alargar a investigação para já, por considerar que se tratou de um ato isolado do condutor, um jovem de 25 anos oriundo do norte de Toronto.

As fotos e vídeos da detenção mostraram um homem agressivo, que enfrenta um polícia empunhando o que parece ser uma pistola, ao lado de uma carrinha branca com a dianteira da carroçaria amolgada.

Em seguida, o homem larga o que tem na mão e é dominado e algemado sobre o 'capot' da viatura da polícia, antes de ser levado.

O local onde ocorreu o atropelamento, uma artéria bastante frequentada da cidade, com passeios largos, onde muitos peões caminhavam durante a pausa de almoço, para aproveitar o dia de sol, "vai ser encerrada durante vários dias, porque o inquérito vai ser longo, com diversas testemunhas para ouvir e muitas imagens de câmaras de vigilância para visionar", observou Peter Yuen.

"Os nossos corações estão com todos os afetados", declarou o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, na Câmara dos Comuns, antes de o balanço ser conhecido.

O incidente ocorreu quando Toronto acolhe uma reunião dos ministros da Segurança Pública do G7, depois de ter sido o anfitrião, durante o fim de semana, da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais industrializados do mundo (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá).

Lusa