Descoberto na China o maior mosquito do mundo com 11,15 centímetros

O mosquito pertence à espécie "holorusia mikado", descoberta em 1876 pelo entomólogo britânico John Obadiah Westwood durante uma investigação no Japão e que não excede oito centímetros de envergadura.

Os chamados "mosquitos gigantes" diferem de outros espécimes, nomeadamente no que diz respeito aos hábitos alimentares.

"Eles parecem horrendos, mas não se alimentam de sangue, os adultos tendem a viver alguns dias e geralmente comem néctar", disse Zhao, explicando que apenas algumas centenas das dezenas de milhares de insetos do planeta têm hábitos vampíricos".

O diretor do Museu de Insetos da China Ocidental, Zhao Li, explicou à agência Xinhua que o inseto foi encontrado por si no verão do ano passado, durante uma expedição ao monte Qingcheng, um destino turístico situado na mesma província.

Zhao Li tem mais de 20 anos de experiência em busca de grandes espécies no oeste da China.

Na China central este inseto geralmente habita em zonas montanhosas acima de 1.200 metros, embora também possa ser encontrado nas planícies da província de Sichuan.

A mesma zona é também o habitat do maior inseto do mundo, o bicho-pau, um inseto pegajoso de 62,4 centímetros de comprimento que foi encontrado em 2014 e também pode ser visto no Museu dos Insetos da China Ocidental.

Com Lusa