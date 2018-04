Donald Tusk diz que adesão da Albânia interessa à União Europeia

Todavia, Tusk, que intervinha numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, em Tirana, destacou que a Albânia enfrenta ainda muitos desafios, como a consolidação do Estado de direito, a luta contra o crime organizado e a aplicação da reforma da justiça.

Outro desafio é "convencer todos os países membros da UE, em junho, para abrirem as negociações" de adesão", declarou Tusk.

Rama, por seu lado, afirmou que a integração da Albânia na União Europeia é um assunto de "interesse nacional" e solicitou ao Conselho Europeu que adote a recomendação positiva da Comissão Europeia para abertura das negociações na próxima reunião de junho.

"Os albaneses esperam ansiosamente continuar este caminho e que tenhamos, o quanto antes, o pleno apoio de todos os Estados-membros nesta recomendação", disse Rama.

O primeiro-ministro albanês acrescentou que este processo é indispensável porque se relaciona com o futuro do seu país e das futuras gerações.Nos próximos dias, Rama vai visitar Berlim, onde se encontrará com a chanceler alemã, Angela Merkel.

No passado dia 17 de abril, a Comissão recomendou que o Conselho decida abrir as negociações de adesão com a Albânia e a Antiga República Jugoslava da Macedónia, a fim de manter e aprofundar o atual impulso reformador.Cerca de 85% dos 2,8 milhões de albaneses apoiam a entrada do país na UE.

A capital albanesa é a primeira escala da visita de uma semana de Tusk, que vai passar também pelo Montenegro, Sérvia, Bósnia- Herzegovina e Macedónia, para preparar a cimeira UE-Balcãs Ocidentais, a realizar em Sófia no próximo dia 17 de maio.

