Senado confirma Paul Nakasone como diretor da Agência Nacional de Segurança dos EUA

Paul Nakasone foi hoje confirmado no cargo, com o Senado a aprovar também a sua promoção militar ao cargo de general.

Paul Nakasone, que vai substituir no cargo o atual diretor, Mike Rogers, que se vai aposentar, já desempenhou vários cargos de alto nível nos serviços de inteligência, tendo liderado o Comando Cibernético do Exército dos Estados Unidos e desempenhado funções no Afeganistão, no Iraque e na República da Coreia.

Lusa