Presidente iraniano contesta legitimidade de um novo acordo sobre programa nuclear

"Em conjunto, com um chefe [de Estado] de um país europeu, eles dizem: 'queremos decidir um acordo concluído a sete'. Porquê fazê-lo? Qual é o direito?", questionou Rohani num discurso em Tabriz (norte do Irão), numa referência implícita aos Presidentes dos EUA, Donald Trump, e francês, Emmanuel Macron.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, de visita oficial a Washington, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, defenderam na terça-feira um novo acordo para travar as ambições nucleares do Irão, pouco depois de Trump ter considerado o atual texto sobre o programa iraniano "um desastre".



"Nós não temos as mesmas posições de princípio sobre este tema [e] tivemos uma conversa muito aprofundada sobre a questão" deste acordo assinado em 2015 com o objetivo de impedir o Irão de se dotar de armas nucleares, declarou Macron numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente norte-americano.



"Desejamos, por isso, poder a partir de agora trabalhar num novo acordo com o Irão", acrescentou o chefe de Estado francês.

Numa cerimónia para assinalar a cidade de Tabriz como capital turística do mundo islâmico em 2018, Rohani questionou os dois países acerca do que fizeram até agora para aplicar o acordo que agora querem rever.



"Vocês querem dizer como é que isso deverá ser feito. Digam-nos se vos agrada o que têm feito nos últimos dois anos", acrescentou o Presidente iraniano, que acusa frequentemente os ocidentais de faltarem ao cumprimento dos seus compromissos.



Rohani acusou ainda o Tesouro norte-americano de ter toda a terra como refém das suas sanções e salientou que a Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), sob a égide da ONU, certifica regularmente a conformidade do Irão com os compromissos assumidos em Viena.



"Nós mostrámos a nossa boa vontade ao mundo (...). Nós queremos provar ao mundo que o Irão não está à procura de se dotar de armas de destruição maciça", assegurou.



Referindo-se a Trump, mas sem o citar, Rohani considerou que o Presidente norte-americano "é um homem de negócios", sem "alguma experiência em política, nem em matéria de direito ou de acordos internacionais".



Os partidários do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano asseguram que este acordo é a melhor garantia para impedir que o Irão se dote da bomba atómica.



Trump, no entanto, considera o acordo demasiado fraco.



Durante a sua campanha presidencial, Trump prometeu "rasgar" o acordo, desejado pelo seu antecessor na Casa Branca, Barack Obama, e fruto de anos de negociações.



Ameaçando passar à ação 15 meses após a chegada ao poder, Trump deu aos signatários europeus do atual acordo com o Irão (Alemanha, Reino Unido e França) até 12 de maio para o tornar mais severo.



"Há vários meses que digo que este acordo não é suficiente, mas que nos permite, em todo o caso, ter até 2025 controlo sobre as atividades nucleares" do Irão, insistiu Macron.



O Presidente francês desejou poder envolver-se no processo de redação de um novo acordo "nas próximas semanas e nos próximos meses".

Lusa