Donald Trump visita o Reino Unido a 13 de julho

A visita foi anunciada pela porta-voz num encontro com filhos dos funcionários da Casa Branca e jornalistas e confirmada pouco depois por Londres, através de um comunicado do gabinete de May.

"O Presidente dos Estados Unidos visitará o Reino Unido a 13 de julho. Terá conversações bilaterais com a primeira-ministra durante a visita", lê-se no texto.

Uma visita de Trump ao Reino Unido era esperada há mais de um ano, depois de a primeira-ministra britânica, Theresa May, ter sido a primeira dirigente estrangeira a ser recebida pelo Presidente norte-americano após a posse, em janeiro de 2017.

A visita agora anunciada é uma "visita de trabalho" e não uma "visita de Estado", que implicaria ser recebido pela rainha Isabel II.

Na ocasião, May convidou Trump a fazer uma visita de Estado ao Reino Unido, levantando polémica no seu país, onde muitos advertiram que suscitaria protestos maciços contra o Presidente norte-americano.

Lusa