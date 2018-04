EUA acusam Hamas de usar civis como "escudos humanos" em Gaza

A embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, declarou que o Hamas "explorou e pôs em perigo precisamente os palestinianos que disse representar", por exemplo, ao colocar armamento em zonas civis.

"A humanidade perde quando a prática bárbara dos escudos humanos é tolerada e fica sem resposta. Pela humanidade, o Conselho de Segurança deve levantar-se para responder a esta ameaça", afirmou.

Haley falava num debate do Conselho de Segurança sobre o conflito palestino-israelita, muito centrado na violência das últimas semanas na fronteira entre Gaza e Israel e disse que o problema do uso de "escudos humanos" se coloca em todo o Médio Oriente, apontando outras organizações como o grupo 'jihadista' Daesh, a milícia xiita libanesa Hezbollah e os rebeldes Hutis no Iémen. Por trás de todos eles, denunciou, está a mão do Irão, que segundo os Estados Unidos "protege muitos destes grupos que lutam atrás de civis inocentes".

Lusa