Nove jovens morrem em Israel devido a enxurrada

As vítimas mortais têm todas 18 anos, sendo oito do sexo feminino e uma do sexo masculino, com as autoridades policiais a revelarem que existe um outro jovem que está desaparecido.

Antes da confirmação das mortes, o porta-voz Micky Rosenfeld disse que 25 estudantes estavam a fazer uma caminhada num curso pré-militar e foram "surpreendidos" pelas chuvas fortes, que causaram enxurradas, e acabaram "por ser levados".

O responsável referiu 15 pessoas foram resgatadas pelas autoridades no local.

A polícia e helicópteros do exército foram mobilizados para o local para tentar encontrar o elemento do grupo que continua desaparecido, mas as operações acabaram por ser suspensas ao fim do dia devido às más condições, informou a polícia, referindo que vão ser retomadas pela manhã.

Chuvas fortes caíram, de forma esporádica, nos últimos dois dias na zona.

O Mar Morto, o ponto mais baixo do mundo, é rodeado por desertos e por falésias áridas. A chuva pode causar enxurradas súbitas e violentas em pontos secos.

