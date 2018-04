Príncipe William será o padrinho de casamento do irmão Harry

A residência oficial dos príncipes anunciou hoje, na sua conta oficial do Twitter, que o príncipe Harry, de 33 anos, pediu ao irmão mais velho, o príncipe William, de 35 anos, para ser o seu padrinho de casamento.

O príncipe William está "honrado" com o pedido e deseja "apoiar o seu irmão na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, no próximo dia 19", referiu o comunicado do palácio.

O 'tweet' lembrou que o príncipe Henry foi, por sua vez, o padrinho do príncipe William quando este se casou com Kate Middleton, a 29 de abril de 2011, na Catedral de Westminster.

O príncipe Harry, sexto na linha de sucessão à coroa britânica, e a atriz norte-americana de 36 anos, que ficou conhecida por participar na série televisiva "Suits", comprometeram-se oficialmente a 27 de novembro, após comunicarem a decisão à rainha Isabel II.

Este será o segundo casamento de Megan Markle, que foi casada entre 2011 e 2013 com o produtor de cinema Trevor Engleson.

Após o casamento, a norte-americana adotará o título de Sua Alteza Real e é esperado que a rainha conceda ao neto um título de nobreza, que será partilhado com a sua futura esposa.

