Homem armado com faca mata sete estudantes na China

O ataque aconteceu no condado de Mizhi, na província de Shaanxi. Segundo a agência Reuters, as vítimas terão entre 12 e 15 anos e os feridos estão a receber cuidados médicos.

Comparado com outros países, os crimes violentos são raros na China, especialmente nas grandes cidades, onde a segurança é apertada. Contudo, nos últimos anos, têm aumentado o número de ataques com recurso a armas brancas e muitos destes têm como alvo crianças.

Em fevereiro, uma mulher foi morta e 12 pessoas ficaram feridas quando um homem, armado com uma faca, atacou um centro comercial em Pequim.

No ano passado, um homem empunhando uma faca de cozinha matou duas pessoas e feriu outras nove num supermercado em Shenzen, no sul do país.

Em janeiro de 2017, também com uma faca de cozinha, um homem feriu 11 crianças de um jardim de infância na região autónoma de Guangxi Zhuang, no sul da China.