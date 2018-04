Kremlin saúda entendimento entre as Coreias

"Esta é uma notícia muito positiva", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, "sublinhou repetidas vezes que uma solução viável e estável da situação na península coreana só podia basear-se no diálogo direto e hoje vemos que o diálogo direto se realizou", sublinhou.

No final de uma cimeira entre os líderes da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e da Coreia do Sul, Moon Jae-in, os dois países vizinhos disseram que vão procurar, com os Estados Unidos, e talvez também com a China, "declarar o fim da guerra e estabelecer um regime de paz permanente"

Os líderes das duas Coreias acordaram também tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana.

O anúncio foi feito no final de uma cimeira histórica, 65 anos após o conflito ter terminado com um armistício.

Lusa