Mais três palestinianos mortos por soldados israelitas em Gaza

A morte destes três homens nos protestos das sexta-feira eleva para 44 o número de palestinianos mortos desde o início, em 30 de março, de um amplo movimento de contestação designado "A grande marcha do regresso".

Abdoul Salam al-Bakr, 29 anos, foi morto a leste de Khan Yunes, no sul do enclave. Dois outros homens, cuja identidade ainda não foi revelada, sucumbiram aos disparos no leste do território situado entre Israel, o Egito e o Mediterrâneo. Em paralelo, 154 pessoas foram hospitalizadas após serem atingidas por balas ou terem inalado gás lacrimogéneo, anunciou o ministro da Saúde.

Hoje, a "marcha do regresso" voltou a mobilizar milhares de palestinianos, em cinco pontos diferentes da fronteira, referiram jornalistas da agência noticiosa France-Presse (AFP). A "marcha" reivindica o direito dos palestinianos de regressar às suas terras, de onde foram expulsos ou de fugiram no período de criação do Estado de Israel, em 1948. A mobilização, que deve terminar em meados de maio, denuncia ainda o bloqueio imposto por Israel a Gaza, justificado para "conter" o movimento islamita Hamas, que dirige o enclave palestinianos onde já decorreram três guerras com Israel desde 2008.

A maioria dos palestinianos têm-se mantido à distância da barreira de separação onde permanecem numerosas forças israelitas. No entanto, grupos de manifestantes desafiam o perigo ao aproximarem-se para lançar pedras ou engenhos incendiários em direção aos soldados, ou tentar forçar a estrutura de arame farpado colocada por Israel antes da barreira.

Os soldados israelitas ripostam através de meios antimotim, ou disparam balas reais sobre os manifestantes. O exército israelita está a ser acusado de uso excessivo da força e pressionado por pedidos de inquérito independentes emitidos pela ONU e União Europeia.

Os responsáveis militares israelitas têm referido que apenas disparam "quando necessário", para proteger a barreira de segurança, os soldados e a população, e acusam o Hamas de utilizar civis como "escudos humanos".

