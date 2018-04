Novo secretário de Estado dos EUA participa pela primeira vez numa reunião da NATO

Pompeo começou por encontrar-se com o secretário-geral da NATO, que deu as boas vindas ao secretário de Estado norte-americano e sublinhou a importância de estar presente no encontro.

Nesta reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO devem estar sobre a mesa assuntos como o envenenamento do ex-agente russo na Grã-Bretanha e os ataques aéreos ocidentais contra a Síria.