150 mortos em nove dias de combates em Damasco, denuncia Observatório

Nos combates, em torno do campo de refugiados palestinianos de Al Yarmuk e vários distritos adjacentes, morreram 79 soldados do governo da Síria e 68 membros do Estado Islâmico (EI), além de ferimentos em dezenas de pessoas durante os combates.



Desde 19 de abril, o regime sírio tem lançado uma ofensiva em Al Yarmuk e arredores, sendo dois terços do campo mantidos pelo EI e pela Agência de Libertação do Levante (a ex-al Qaeda), segundo a mesma fonte.