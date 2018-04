Irão saúda acordo entre Coreias mas avisa que não se deve confiar nos EUA

"O recente encontro dos líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é um passo responsável na direção correta, que pode contribuir para uma paz sustentável e para a segurança da região e do mundo", declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Bahram Qasemí, na página oficial do Ministério.



O responsável recordou que "a principal e constante política do Irão é a oposição a qualquer tipo de produção o armazenamento e uso de armas de destruição em massa" e que o país tem conduzido esforços para um mundo livre desse armamento.



Sobre o papel dos Estados Unidos da América na aproximação das dois Coreias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão recordou "o incumprimento" dos norte-americanos no acordo nuclear alcançado em 2015 entre o Irão e seis potências mundiais.



Os líderes das Coreias do Norte e do Sul, respetivamente, Kim Jong-un e Moon Jae-in, acordaram na sexta-feira tomar medidas para a "completa desnuclearização" da península coreana e para acabar com a guerra, durante a histórica cimeira realizada na fronteira entre os dois países.



"O Sul e o Norte confirmaram a sua meta comum de conseguir uma península livre de armas nucleares através da completa desnuclearização", refere a declaração conjunta, assinada pelos dois líderes no final da cimeira.



O Presidente da Coreia do Sul anunciou ainda que vai visitar a Coreia do Norte no outono deste ano.

Lusa