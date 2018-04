Hezbollah descarta guerra com Israel

Numa entrevista no canal libanês LBCI, Kasem comentou que uma guerra com Israel não beneficia o Líbano e reiterou que o Hezbollah não tem planos de iniciar hostilidades com o país vizinho.

Além disso, o responsável do Hezbollah disse que as armas da milícia estão "ligadas à existência de Israel" e admitiu que "a questão poderia ser debatida" no âmbito de uma estratégia com o Estado.

As declarações de Kasem surgem a uma semana das eleições parlamentares do Líbano, que se celebram no próximo dia 6 de maio, e num momento de crescente tensão entre Israel e dos parceiros do Hezbollah, como o Governo sírio e o Irão.

Lusa