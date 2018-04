Pelo menos 26 mortos em ataque com mísseis na Síria

"Pelo menos 26 combatentes morreram, incluindo quatro sírios e combatentes de nacionalidades estrangeiras, com uma esmagadora maioria de iranianos", disse à agência noticiosa France Presse o diretor da organização não-governamental OSDH, Rami Abdel Rahman.

"Pela natureza dos alvos, é provavel tratar-se de um bombardeamento israelita", considerou o responsável.

Também a agência oficial síria Sana tinha anunciado terem sido disparados, na noite de domingo, "mísseis inimigos" contra "posições militares" governamentais nas províncias de Hama e Alepo, sem identificar a origem do ataque.

"Um novo ataque com mísseis inimigos atingiu posições militares" naquelas duas províncias, no centro e norte da Síria, referiu a agência citando uma fonte militar.

À rádio militar de Israel, o ministro dos Transportes, Yisrael Katz, afirmou desconhecer a situação.

Israel e a Síria continuam oficialmente em guerra há décadas. As relações agravaram-se ainda mais com o apoio prestado ao regime sírio pelo movimento xiita libanês Hezbollah e pelo Irão, dois dos maiores inimigos de Israel.

No início do mês, o ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, advertiu que a aviação israelita destruirá os sistemas de defesa antiaérea da Síria se o exército do Presidente sírio, Bashar al-Assad, voltar a disparar mísseis contra aparelhos israelitas.

No passado dia 9 de abril, o Estado de Israel foi acusado pelo regime sírio e pelo Irão de realizar ataques mortais contra uma base militar no centro sírio.

Pelo menos 14 combatentes, incluindo sete iranianos, foram mortos no ataque à base militar de T4, na província central de Homs.

A guerra na Síria prolonga-se há sete anos, desde a repressão sangrenta de manifestações pró-democracia em março de 2011.

O conflito já causou a morte de 350.000 pessoas e provocou milhões de refugiados e deslocados.

Em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do Governo de Al-Assad, no passado dia 14 os Estados Unidos, a França e o Reino Unido realizaram uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria.

Lusa