Bombardeamento aéreo contra Daesh na Síria mata pelo menos 23 civis

Esta organização não governamental conta que, durante esta madrugada, aviões, "que se desconhece se são iraquianos ou da coligação internacional", lançaram ataques aéreos contra a localidade de Al Qasr, a sul da província de Al Hasaka.



O OSDH, citado pela agência de notícias espanhola EFE, acrescentou que o número de mortos pode ainda aumentar devido à gravidade dos feridos, embora não tenha especificado o número exato.

Na zona hoje bombardeada vivem iraquianos deslocados, bem como sírios que fugiram durante a ofensiva contra a província de Deir al Zur (nordeste).

O sul da província de Al Hasaka é uma parte do nordeste de Deir al Zur e, assim como parte da fronteira síria com o Iraque, está sob o controlo dos jihadistas do grupo Daesh.



Em 19 de abril, o exército iraquiano afirmou que os bombardeamentos realizados pelos seus aviões na Síria contra os jihadistas mataram 36 membros do Daesh, incluindo vários líderes.

