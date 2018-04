Presença de Trump impede armas em reunião deste lobby sob acusação de hipocrisia

A NRA colocou uma notícia no seu sítio na Internet explicando que o recinto vai estar sob controlo do Serviço Secreto, que tem a cargo a proteção do Presidente, quando Donald Trump e o vice-Presidente, Mike Pence, discursarem.

Por norma, os Serviços Secretos não autorizam a presença de armas nos locais visitados pelas pessoas por cuja segurança são responsáveis.

Vários estudantes da escola de Parkland, no Estado da Florida, onde 17 pessoas foram mortas a tiro em fevereiro criticaram a NRA nas redes sociais, denunciando o que consideram ser uma hipocrisia.

"É irónico que sintam que precisam de proibir as armas para se protegerem, especialmente quando a sua filosofia tem sido a de que mais armas é igual a mais proteção, apesar de não pensarem que precisam de proteger as nossas crianças da mesma maneira", acusou David Hogg, estudante na escola Marjory Stoneman Douglas, que tem exigido controlo mais forte sobre as armas desde o tiroteio.

As armas também foram banidas durante o aparecimento de Trump no encontro anual da NRA no ano passado, em Atlanta. Alice Tripp, membro da NRA e diretor da Associação da Espingarda do Estado do Texas, afirmou que "não via o mínimo" problema por os participantes não poderem transportar as suas armas durante esta parte do encontro.

Lusa