Conselheiro do FBI quer obrigar Trump a dar respostas sobre ingerência russa

Segundo informações publicadas esta quarta-feira pela imprensa americana, o conselheiro do FBI ameaça convocar Trump para um interrogatório, mesmo que o Presidente não esteja disposto a comparecer de forma voluntária.

A decisão terá sido comunicada por Mueller aos advogados de Trump, em março.

A defesa do Presidente dos EUA considera no entanto que Trump não tem qualquer obrigação de responder à equipa que está a investigar as interferências da Rússia.