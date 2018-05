Queda de avião militar nos EUA mata os cinco ocupantes

Um avião C-130, da Guarda Aérea Nacional norte-americana, despenhou-se perto do aeroporto internacional de Savannah, no Estado da Geórgia, cerca das 11:30 locais (16:30 em Lisboa).

O aparelho, com cinco pessoas a bordo, efetuava um voo de treino, de acordo com a Força Aérea norte-americana.

As autoridades militares ignoram se o acidente com a aeronave, que caiu no cruzamento de duas estradas, provocou mais vítimas.

As quedas de aviões militares têm-se multiplicado nos Estados Unidos, onde, no início de abril, três aparelhos se despenharam em dois dias, causando pelo menos quatro mortos.

