Seul e Washignton realizam novos exercícios aéreos conjuntos com caças furtivos

Os caças F-22 Raptors já voaram sobre a Coreia do Sul em dezembro, quando os dois aliados organizaram o mais importante exercício aéreo conjunto, manobra que Pyongyang considerou uma "provocação total", alguns dias após o disparo de um novo míssil norte-coreano.

O anúncio surgiu depois da imprensa sul-coreana já ter informado, no domingo, que oito F-22 haviam desembarcado na base militar em Gwangju, no sul da península.

"'Max Thunder' é um exercício regular, planeado bem antes do projeto para a cimeira EUA-Coreia do Norte", frisou o Ministério de Defesa da Coreia do Sul, em comunicado, no qual pediu aos 'media' para não especularem sobre as intenções desta ação.

Os exercícios aéreos "Max Thunder" têm início a 11 de maio e devem prolongar-se por duas semanas.

O jornal conservador Chosun Ilbo disse que a medida visa aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte antes do encontro histórico entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Na segunda-feira, Trump sugeriu que a cimeira com o homólogo norte-coreano possa ser realizada em Panmunjom, na fronteira entre as duas Coreias, palco na passada sexta-feira da histórica cimeira intercoreana.

O F-22 Raptor, um caça de elevada importância estratégica para o exército norte-americano, possui as mais avançadas tecnologias e alta capacidade de ataque, sendo também dificilmente detetável nos radares.

Lusa