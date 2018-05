Milhares de telefonemas após erro informático que omitiu meio milhão de mamografias

Segundo a agência Public Health England, a linha telefónica de acesso gratuito foi criada para dar assistência às mulheres com idades entre 70 e 79 anos, a quem é agora proposta a possibilidade de fazer uma mamografia ainda este ano.

A decisão foi tomada após ter sido revelado na quarta-feira pelo ministro da Saúde britânico, Jeremy Hunt, que entre 135 e 270 mulheres podem ter morrido em Inglaterra porque não receberam convocatórias para exames de despiste do cancro de mama.

A estimativa foi feita tendo em conta que 450 mil mulheres com idades entre os 68 e os 71 anos não foram convidadas a realizar a mamografia desde 2009 porque os serviços de saúde britânicos não enviaram as cartas a alertarem para a importância do rastreio devido a um erro informático.

O programa de rastreio de cancro da mama operado pelo sistema nacional de saúde britânico convoca anualmente mais de 2,5 milhões de mulheres para um teste, das quais cerca de dois milhões aceita.

As mulheres britânicas entre os 50 e os 70 anos são aconselhadas a fazer uma mamografia de três em três anos até completarem 71 anos, mas este erro afetou apenas as mulheres em Inglaterra.

O ministro admitiu ser "extremamente perturbador" para as mulheres em causa e para familiares de pessoas vítimas de cancro da mama ou em vias de perderem um próximo que tal poderá ser um resultado de "incompetência administrativa" e pediu desculpa.

Segundo disse, uma falha no algoritmo do computador determinou que as mulheres que se aproximavam dos 71 anos não recebiam um convite para uma mamografia final como deveriam.

Lusa