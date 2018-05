Morreu Afonso Dhlakama, líder da Renamo

Última atualização 19h01

A Televisão Independente de Moçambique também deu a notícia no Twitter.

O dirigente da Renamo morreu nas matas da serra da Gorongosa, no centro do país, onde vivia refugiado desde 2016, tal como já o havia feito noutras ocasiões, quando se reacendiam os confrontos entre a Renamo e as forças de defesa e segurança de Moçambique.

Ivone Soares, a líder parlamentar na Renamo, afirmou no passado domingo (29 de abril) que a saída de Dhlakama do esconderijo estaria para breve assim como o seu regresso à vida política.

"Estamos a trabalhar para que a saída do presidente Afonso Dhlakama seja para breve com as medidas de segurança acauteladas e com o término das negociações militares que englobam garantias de que as forças residuais da Renamo vão ser acopladas dentro do exército único do estado moçambicano”.

Dhlakama assumiu a presidência da Renamo no auge da guerra civil em Moçambique. E em 1992 assinou com o antigo presidente moçambicano, Joaquim Chissano, os acordos de paz que puseram fim a uma guerra civil que durou 16 anos e fez centenas de milhares de mortos.