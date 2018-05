Quase 100 mortos em tempestades de chuva e areia no norte da Índia

A tempestade está a afetar os estados de Uttar Pradesh e o Rajastão no norte e nordeste da União Indiana.

No Estado de Uttar Pradeesh morreram, pelo menos, 46 pessoas e 38 ficaram feridas, disse o diretor adjunto da Autoridade de Gestão de Desastres, Sanjay Kumar."A pior tempestade ocorreu em Agra, onde morreram 36 pessoas e 35 ficaram feridas. Em algumas zonas da cidade várias casas ficaram destruídas", acrescentou.

Kumar afirmou que a situação de alerta continua ativa em toda a região porque é previsível a continuação do mau tempo.

Um porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres no Rajastão, Bijendra Singh, explicou que 27 pessoas morreram e que 102 ficaram feridas nos distritos de Bharatpur, Alwar e Dholpur devido a uma tempestade areia durante a noite.

A mesma fonte frisou que a maior parte foi vítima de acidentes porque se encontravam no exterior, apesar de as autoridades terem emitido um alerta "uma ou duas horas antes", da tempestade, para a população procurar refúgio.

A monção que costuma afetar o norte da Índia em finais de junho ocorre em 2018 dois meses antes e com temperaturas superiores aos 40 graus centígrados e fortes ventos. Em 2017 mais de meia centena de pessoas morreram e cerca de dois milhões foram afetadas pelas chuvas de junho e julho no noroeste do país.