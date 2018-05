Tiroteio em centro comercial dos EUA provoca um ferido

Segundo o Departamento dos Bombeiros de Nashville, uma pessoa foi transportada para o hospital em estado crítico, não tendo sido revelados mais detalhes.

A polícia de Nashvillle referiu, na rede social Twitter, que já não existe qualquer ameaça no centro comercial Opry Mills, depois do tiroteio, mas explica que avançou para a evacuação do edifício como medida de precaução.

As autoridades referem que o suspeito já foi detido. Várias ambulâncias e veículos de emergência foram enviados para o local, com as pessoas a ficarem na zona do estacionamento.

Lusa