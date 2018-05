Três crianças e um adulto encontrados mortos em casa nos Estados Unidos

Foram os responsáveis da escola primária Lewis & Clark Elementary School, localizada na cidade de Grand Forks, que deram pela falta das crianças e pediram à polícia para verificar dentro da sua casa.

De acordo com a agência noticiosa Associated Press, um agente da polícia acabou por entrar na habitação por ter visto algo parecido com um corpo e foi nessa altura que encontrou os quatro mortos.

Até ao momento, ainda não são conhecidos os contornos das mortes, nem a identificação das vítimas, pelo que a investigação vai prosseguir.

O oficial de serviço Derik Zimmel, da polícia de Grand Forks, remeteu mais detalhes sobre o caso para hoje à noite ou sexta-feira.

Num comunicado divulgado pela escola primária Lewis & Clark Elementary School, os responsáveis da instituição indicam que as famílias dos alunos já foram informadas sobre a situação e que será disponibilizado apoio e aconselhamento psicológico às crianças e aos funcionários.

Lusa