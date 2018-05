Autoridades no Havai alertam para a retirada de 10.000 pessoas após erupção do Kilauea

De acordo com as autoridades, todos os residentes da subdivisão de Leilani devem abandonar imediatamente as suas casas, uma ordem que estava limitada anteriormente a uma parte do bairro.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) alertou que áreas abaixo do declive da erupção estão sob risco de serem totalmente cobertas por lava.

O vulcão Kilauea, no Havai, Estados Unidos, entrou hoje de novo em erupção depois de vários sismos e a lava está a aproximar-se das áreas residenciais. As erupções do Kilauea, um dos maiores vulcões do mundo, têm sido frequentes desde 1983.

Lusa