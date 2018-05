Bombeiros encontram primeiro corpo soterrado em desabamento de prédio no Brasil

O corpo de bombeiros informou na rede social Twitter que "a vítima em óbito foi retirada do local e já foi levada ao Instituto de Criminalística, era um homem com diversas tatuagens no corpo e foi localizado com o cinto de segurança utilizado durante a tentativa de salvamento".

O local onde o corpo foi encontrado sob os escombros foi apontado por uma cadela pastora belga farejadora chamada Vasty, na tarde de quinta-feira.

Oficialmente os bombeiros procuram seis pessoas nos escombros do prédio, que era ocupado por 140 famílias que não tinham onde morar.

Os arredores do local do desabamento estão interditados e a montanha de entulho atinge os 15 metros de altura.

Dezenas de bombeiros passaram a madrugada de hoje a trabalhar nas buscas usando quatro máquinas de grande porte para retirar os escombros, como retroescavadoras e um trator.

Lusa