Descobertos destroços de navios do século XIX durante buscas pelo avião MH370 

A BBC conta que os destroços foram encontrados em 2015 e que devem pertencer a uma frota britânica.



Ross Anderson, curador do Western Australian Museum, diz que é provável que os destroços pertençam a um de três navios: o West Ridge, desaparecido em 1883; o Kooringa, desaparecido em 1894; e o Lake Ontario, desaparecido em 1897. Anderson acredita que há muitas probabilidades de tratar-se do primeiro - West Ridge - que fazia a travessia de Inglaterra até à Índia com 28 pessoas a bordo.



"As provas apontam que o navio tenha afundado como resultado de um acontecimento catastrófico, como uma explosão, comum no transporte de cargas de carvão", explica.



Foi ainda descoberto um segundo navio, a cerca de 35 quilómetros de distância do primeiro. De acordo com Anderson, pode ser o navio W. Gordon, que desapareceu durante uma viagem da Escócia para a Austrália, em 1877, ou o navio Magdala, desaparecido em 1882 na rota do País de Gales para a Indonésia.

