"O Rudy vai esclarecer os factos" em breve

Donald Trump garante que não se contradisse no caso da atriz Stormy Daniels. O Presidente dos Estados Unidos afirmou o mês passado que não tinha conhecimento de qualquer pagamento à atriz de filmes pornográficos. Esta quinta-feira, no Twitter, Trump admitiu que afinal o pagamento foi feito. No entanto hoje considerou que entre uma e outra declaração, não há qualquer contradição. O Presidente norte-americano sugeriu aos jornalistas que oiçam melhor o que disse em abril.