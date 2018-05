Pelo menos 150 mortos em violentas tempestades em várias regiões da Índia

Uma tempestade de areia com uma "intensidade fora do vulgar" matou 121 pessoas no norte do país, sobretudo em Uttar Pradesh e Rajastão.

Ventos intensos de 130 quilómetros por hora no norte do país arrancaram árvores pela raiz.

Num evento meteorológico diferente, ventos fortes no sul, em Andhra Pradesh e Telangana, custaram a vida a 21 pessoas. Andra Pradesh foi atingido por quase 41.000 raios, precisaram as autoridades encarregadas das operações de socorro.

Acontecimentos semelhantes dão-se todos os anos na Índia, mas geralmente sem causar danos tão graves.

Segundo um responsável da autoridade de gestão de catástrofes de Uttar Pradesh, o número de mortos constitui um número "sem precedentes" neste tipo de fenómeno meteorológico nos últimos 20 anos.

Os serviços meteorológicos advertiram de que poderão ocorrer novas tempestades.

De acordo com os especialistas, esta situação deveu-se à colisão de sistemas meteorológicos ocidentais e orientais sobre as planícies do norte deste país com 1,25 mil milhões de habitantes.