Milhares de polícias e militares da guarda civil espanhola manifestam-se em Madrid

A marcha iniciou-se com quase uma hora de atraso na Praça de Espanha, com os protestantes a terem de esperar a chegada, nas Portas do Sol, de cerca de 30 agentes que saíram em 22 de abril de Oviedo para realizar uma maratona reivindicativa composta por 14 etapas.

Os polícias e militares da guarda civil consideram-se "esquecidos" no acordo com o Governo. Nos cartazes, os manifestantes pedem "Equiparação real em 2020", de acordo com a agência de notícias EFE que estava no local.

Lusa