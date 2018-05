Cinco pessoas morrem em naufrágio na costa norte de Moçambique

O barco fazia a ligação entre a ilha de Quirimba e Quissanga, a 10 quilómetros, na costa da província de Cabo Delgado, segundo informações citadas pela Televisão de Moçambique.

O acidente aconteceu pelas 08:00 e os sobreviventes queixam-se de excesso de carga e de passageiros - com um total de 60 -, o que terá feito com que a água começasse a entrar no barco, até este afundar.

Entre os sobreviventes estão 17 elementos de uma equipa local de futebol.

Lusa