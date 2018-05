As primeiras fotos "oficiais" do príncipe Arthur de Inglaterra com a irmã Charlotte 

As fotografias foram tiradas no Palácio de Kensington. A primeira é de 26 de abril, três dias depois do nascimento, e mostra Louis "sentado" numa almofada. A segunda, é de e quarta-feira, 2 de maio, no dia em que se celebrava o 3.º aniversário de Charlotte, e mostra a princesa com o irmão ao colo.





Esta foi também a forma encontrada pelos duques de Cambridge de agradecer as mensagens "carinhosas pelo nascimento do príncipe Louis e pelo aniversário da princesa Charlotte", como pode ler-se no comunicado do palácio.