Cimeira Kim-Trump prevista para meados de junho em Singapura

Trump disse na sexta-feira que a data e o local do encontro tinham sido definidos e seriam em breve anunciados.



A cimeira decorrerá "em meados de junho", afirma o Chosun Ilbo, citando fontes diplomáticas que obtiveram a informação do conselheiro norte-americano para a Segurança Nacional, John Bolton.



A agência de notícias sul-coreana Yonhap também tinha indicado, no fim de semana, que o local favorito para o encontro Trump-Kim era Singapura.



Trump tinha anteriormente dado a entender que a Zona Desmilitarizada (DMZ), onde se realizou no final de abril a terceira cimeira entre as duas Coreias, poderia ser apropriada para o seu encontro com Kim Jong-un.



A Mongólia e a Suíça foram igualmente apontadas como locais possíveis.



Após anos de tensões sobre os programas nuclear e balístico da Coreia do Norte, a península coreana é, desde o início deste ano, palco de uma contenção sem precedentes entre as duas Coreias, que estão ainda tecnicamente em guerra, desde 1953.

Lusa