O "muro" que separa Melania e Donald Trump na Casa Branca

O jornal norte-americano The Washington Post fez um trabalho em que recolheu vários testemunhos de pessoas ligadas ao casal Trump, quer a nível pessoal como profissional, e contou um pouco (muito) sobre as vidas separadas do casal Trump.

Quando Trump acorda, por volta das 05h30, vê as notícias na televisão e dá uma vista de olhos pelo Twitter, rede social que tanto utiliza para expressar a sua opinião sobre diferentes assuntos. Pouco tempo depois acorda Melania, num outro quarto da Casa Branca, e a primeira tarefa que faz é preparar as coisas do filho para a escola, inclusive vê se os trabalhos de casa estão guardados na mochila, conta o Washington Post.

Jonathan Ernst

O jornal revela ainda que a primeira-dama passa grande parte do dia na ala este da Casa Branca, enquanto Trump e a filha Ivanka passam o dia a trabalhar na ala oeste. Segundo o Washington Post, Melania terá "erguido um muro" entre as duas alas e apenas se desloca à zona oeste quando os deveres oficiais o exigem.

Com todos os rumores que têm surgido em relação ao suposto envolvimento de Donald Trump com a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels, Melania terá estabelecido uma rotina mais discreta, geralmente à parte do Presidente, dando mais atenção à educação do filho de 12 anos.

"Eles não são aquele casal que dá as mãos só porque sim"

"Ela é uma pessoa digna e privada que irá lidar com a sua vida pessoal em particular e não é da conta de ninguém", disse Stephanie Winston Wolkoff, amiga de longa data de Melania. "Eles não são aquele casal que dá as mãos só porque sim", rematou.

Analistas políticos dizem que a falta de proximidade entre o casal tem tendência a prejudicar a imagem de Donald Trump, principalmente por causa das eleições de 2020.