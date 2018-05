Segunda adolescente violada e queimada na Índia em estado grave

"A rapariga sofre de queimaduras de primeiro grau em 70 por cento do corpo", disse à agência France Press Shailendra Barnwal responsável da polícia do distrito de Pakur, Estado de Jharkhand, na zona oriental do país.

"Ele despejou querosene sobre a rapariga e queimou-a", acrescentou Barnwal.

O principal suspeito da primeira violação é o chefe da aldeia onde ocorreram os ataques.

Outro caso

No mesmo dia, uma outra rapariga de 16 anos, da mesma região, foi violada, agredida e queimada. Não sobreviveu ao ataque.

A adolescente foi retirada da casa onde se encontrava na altura em que a família assistia a um casamento e foi violada numa floresta.

A família da vítima mortal foi colocada sob proteção especial da polícia depois de o conselho de anciãos da aldeia ter exigido aos dois acusados uma indemnização de 50 mil rupias (750 euros).

Os suspeitos depois de terem conhecido a deliberação do conselho de anciãos agrediram os familiares da adolescente e incendiaram a casa tendo encerrado a rapariga no interior que acabou por morrer queimada.

Agressões sexuais a mulheres na Índia

Os dois casos que ocorreram na semana passada sucedem-se a vários casos de agressões sexuais contra mulheres na Índia.

O governo instaurou a pena de morte para os violadores de crianças menores de 12 anos depois do caso da violação em grupo de uma criança de oito anos, de origem muçulmana, na aldeia hindu de Kathua, Estado de Jamnu Caxemira, norte da Índia.

Cerca de 40 mil mulheres foram violadas na índia em 2016, mas as autoridades admitem que o número pode ser superior porque muitos casos são silenciados pelas próprias comunidades.

Com Lusa