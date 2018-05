Trump não vai a Jerusalém para inauguração da embaixada dos EUA

A Casa Branca emitiu hoje a lista da delegação presidencial que se desloca a Jerusalém, onde está também incluído Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro do Governo sobre o Médio Oriente.

O Presidente norte-americano, que em dezembro anunciou a decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, rompendo com os seus antecessores, tinha deixado entender nos últimos dias que poderia estar presente na cerimónia.

De acordo com a Casa Branca a delegação norte-americana será dirigida por John Sullivan, e contará também com a assistência do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

A representação norte-americana ficará completa com a presença do embaixador dos Estados Unidos em Israel, David Friedman, e o assistente do presidente e representante especial para as negociações internacionais, Jason Greenblatt.

Esta polémica transferência do local da embaixada para a cidade que os palestinianos também reivindicam como capital de um futuro Estado está prevista para 14 de maio, com o objetivo de coincidir com o 70.º aniversário da criação do Estado de Israel.

Trump anunciou em dezembro a mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Desde que anunciou esta decisão, as Honduras, Roménia, República Checa e Guatemala já anunciaram que vão seguir esta medida.

Os palestinianos consideram este ato como uma provocação que desqualifica a administração de Trump como um mediador no processo de paz entre a Palestina e Israel.



Lusa