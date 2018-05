Um novo recorde mundial com o cubo de Rubik

Felis Zemdegs, de 22 anos, participava num evento dedicado ao famoso cubo, em Melbourne, quando conseguiu destronar o anterior recorde, que se fixava em 4.59 segundos.

O momento, apesar de curto, ficou registado em vídeo:

Felis é um dos mais de 100 mil membros da Associação Mundial do Cubo de Rubik, que foi batizado com o apelido do seu inventor, o húngaro Ernő Rubik: