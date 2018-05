Guterres diz que restantes países devem respeitar acordo nuclear

"Estou profundamente preocupado com o anúncio da retirada dos Estados Unidos do acordo e o retomar de sanções das sanções dos Estados Unidos", referiu António Guterres, através do seu porta-voz.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos abandonam o acordo nuclear assinado entre o Irão e o grupo dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha.

"Hoje anuncio que os Estados Unidos se retiram do acordo nuclear com o Irão", disse Trump numa declaração à imprensa na Casa Branca, acrescentando que os Estados Unidos "voltarão a impor sanções económicas ao mais alto nível".

Donald Trump afirmou que tem "a prova" de que o Irão mentiu sobre o seu programa nuclear, classificando aquele país como "um regime de grande terror".

Contudo, António Guterres salientou que o acordo é uma "grande conquista" da diplomacia, que contribuiu para a "paz e segurança nacional e internacional".



Lusa