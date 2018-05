Novo parlamento investido na Hungria com protestos nas ruas

Viktor Orban inicia o seu terceiro mandato, após a recomendação do Presidente da República Janos Ader para que aceite de novo o cargo de primeiro-ministro, numa Hungria mais dividida que nunca entre os apoiantes da sua batalha contra a imigração e os que o acusam de derivas antidemocráticas.

Algumas centenas de manifestantes reuniram-se na manhã de hoje frente ao parlamento húngaro, na presença de forte escolta policial, em protesto contra a designação do líder do partido ultraconservador Fidesz, apesar de o principal protesto estar previsto a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Os novos deputados prestaram juramento no interior do edifício, mas Orban apenas deverá ser nomeado oficialmente chefe do governo na quinta-feira.

Após as legislativas de 08 de abril, que asseguraram a Orban uma vitória ainda mais ampla que o previsto, milhares de húngaros juntaram-se a um movimento de protesto lançado nas redes sociais sob o lema "Nós somos a maioria".

O futuro desta mobilização cidadã vai, no entanto, depender da capacidade dos partidos da oposição em canalizarem esta dinâmica, e quando saíam mais enfraquecidos com a retumbante vitória do Fidesz.

Orban saiu reforçado do escrutínio, definido como o "mandato mais forte" que alguma vez alcançou.

O antigo dissidente anticomunista dirigiu o governo de 1998 a 2002, antes de regressar ao poder em 2010 para dois mandatos sucessivos que o tornaram no ícone das direitas populistas e nacionalistas na Europa.

Com 133 dos 199 deputados, o Fidesz de Orban garante uma "super maioria" de dois terços, que lhe permite rever a Constituição.

Lusa