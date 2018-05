À grande e à russa: o desfile que assinalou 73.º aniversário do fim da II Guerra Mundial

POOL New

No discurso que fez, o Presidente russo realçou a importância do respeito e do diálogo entre todos os países.

Em Moscovo para falar sobre a Síria, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assistiu à parada na qual participaram mais de 13 mil militares e também civis, com retratos dos familiares que combateram numa guerra onde morreram mais de 60 milhões de pessoas.