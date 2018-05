Berlusconi abre campo para um governo entre a Liga e o Movimento 5 Estrelas

Estão em curso negociações entre a Liga e o M5E, que ainda se devem entender sobre quem vai chefiar o governo, bem como sobre o programa deste, mas o afastamento do político multimilionário Sílvio Berlusconi, que dirigiu a direita italiana durante 25 anos, fez desaparecer o principal obstáculo.

"Se outra força política da coligação de direita quer assumir a responsabilidade de formar um governo com as 5 Estrelas, consideraremos essa iniciativa com respeito", anunciou Berlusconi, em comunicado.

Os eleitos do partido Forza Italia (FI) não darão a confiança ao M5E, que "não tem maturidade política para assumir esta responsabilidade", mas um acordo entre a Liga e o M5E "não marcará o fim da aliança entre a FI e a Liga, em particular nas regiões que dirigem em conjunto", garantiu.

Ao fim de mais de dois meses de discussões infrutíferas entre as diversas forças políticas, a situação parece bloqueada entre a coligação de direita, que tem 37% dos votos, com a Liga à cabeça, e o M5S, que é o partido mais votado, com mais de 32%, e o Partido Democrata, que caiu para os 19%.

Luigi Di Maio, líder do M5S, e Matteo Salvini, dirigente da Liga, declararam-se prontos a governar em conjunto, mas as discussões bloquearam quando se tratou de discutir o lugar de Berlusconi, símbolo de todos os males da Itália, aos olhos de Di Maio, mas um precioso aliado para Salvini.

Lusa